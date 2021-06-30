Калининградские пьяницы забыли дорогу к озеру Поплавок

. Фото: Иван МАРКОВ

По мнению главы Калининграда Андрея Кропоткина, работы по благоустройству, которые проводятся в последние годы на озере Поплавок, "выдавили" из окрестных мест любителей выпить.

- Я живу возле озера Поплавок, там целое сообщество людей, - цитирует Кропоткина "Клопс.Ru". - Туда приходят и дети, и пожилые, но главное, что выпивающих нет. Само общество их оттуда выдавило. Там другая среда. Люди начинают меняться: не хотят ломать, а хотят жить в нормальных условиях.

Добавим, что в прежние времена озеро Поплавок, которое называлось Хлебкой, было излюбленным местом для выпивох Октябрьского района.