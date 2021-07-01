В калининградских МФЦ установили криптобиокабины для выдачи загранпаспортов. Как сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области, это уникальное решение для самостоятельной сдачи гражданином биометрических и других персональных данных с обеспечением их надежной криптографической защитой.

В частности, три кабины установлены в Калининграде (в офисах МФЦ, расположенных по адресам: пл. Победы, 1, ул. Инженерная,3 и ул.Челнокова,11), по одной в Зеленоградске, Гурьевске и Черняховске.

Оборудование оснащено системами цифровых фотокамер, бестеневого освещения, сканерами отпечатков пальцев и документов, считывателем штрихкода, устройством, сочетающим сканер машиночитаемой зоны паспорта и считыватель микросхем паспортов нового поколения.

- Использование криптобиокабин позволит сделать процесс оформления загранпаспортов более простым и быстрым. Сдать биометрические данные можно будет самостоятельно по предварительной записи в МФЦ или в порядке живой очереди, – пояснил министр цифровых технологий и связи Калининградской области Вадим Рыскаль.