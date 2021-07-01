В Янтарном подорожали шезлонги

С 1 июля аренда шезлонга в Янтарном выросла в цене. Об этом сообщил глава администрации курорта Артур Крупин в программе "Говорит Калининград" на радио "Комсомольская правда". С сегодняшнего дня заплатить за дневную аренду лежака придется 500 рублей (было 400).

- Мы провели мониторинг работы пляжной инфраструктуры в июне и повысили цену. У нас есть Центр комплексного туризма, за которым закреплена вся пляжная инфраструктура, и они все платежи администрируют. Естественно, поскольку это муниципальное учреждение, это доходная часть бюджета, - пояснил Артур Крупин.