В Калининграде росгвардейцы спасли тонущего ребенка

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

В Калининграде сотрудники Росгвардии спасли тонущего ребенка.

Инцидент произошел в Ашманн-парке. Военнослужащие специального моторизованного полка рядовые Николай Кондрацкий, Андрей Карпов и Алексей Ким во время несения службы услышали крик девушки, которая просила спасти ребенка, находящегося в воде. Рядовой Алексей Ким бросился в озеро, подплыл к утопающему 6-летнему мальчику и вытащил его на берег.

Как выяснилось позже, ребенка зовут Никита и во время прогулки со своей тетей в Ашманн-парке он вырвался из рук и побежал к водоему, прыгнул в воду и сразу же начал тонуть.