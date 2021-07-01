В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 1 июля нет света и воды

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде в четверг, 1 июля, в течение дня отключено электричество в домах на 14 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 12 часов света не будет на ул. Ген. Толстикова, 15, ул. Батальной, 42-54, 52а, 54б, 54г, 62-86, ул. Автомобильной, 12а, 15, 20, ул. Серж. Щедина, 19-25, 25а, 29; с 13.00 до 16.00 - на ул. Ген. Толстикова, 15, ул. Батальной, 42-54, 52а, 54б, 54г, 62-86, ул. Автомобильной, 12а, 15, 20.

До 18 часов электричество отключено на ул. Калязинской, 2, 4, 10а, ул. Горького 19, 19а, 21, 21а, 23, ул. Ген.-лейт. Озерова, 39-47, 47а, ул. Озерной, 24, 23, 23а, 25, ул. Грибоедова, 2, 13-19, в пер. Грибоедова, 6а, ул. Ленинградской, 36, ул. Лермонтова, 16а, 16б, 18а, 19а, 20, 22, ул. Некрасова, 13.

Холодное водоснабжение приостановлено:

с 09.00 до 17.00 - на ул. Боткина, 3, 4-8 (БФУ им. Канта), ул. Рижской, 14, ул. Клинической, 74 (Калининградская областная клиническая больница);

с 10.00 до 15.00 - на ул. Подп. Емельянова, 86а, 88а, 90, 92.