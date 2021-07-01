В Калининграде обокрали музей истории Кенигсберга Altes Haus

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Накануне в музее истории Кенигсберга Altes Haus произошли сразу две кражи. Об этом сообщили сотрудники музея на странице в Фейсбуке.

- Наши потери - фарфоровая ручка с надписью Ziehen из уборной и статуэтка стаффордширской собачки с полочки над письменным столом господина Гроссманна, - пояснили сотрудники музея.

По их словам, вещи не представляют большой финансовой ценности, но дело в другом.

- Каждую кражу мы переживаем очень болезненно. Каждый раз разбивается сердце. К счастью, это случается нечасто. И любовь к нашему делу не иссякнет, - говорят сотрудники Altes Haus.