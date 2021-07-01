Разминирование затонувшей баржи под Балтийском приостановлено

. Фото: Пресс-служба управления МЧС по Калининградской области

В Калининградской области приостановлено разминирование затонувшей баржи около Балтийска. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Работы проводили специалисты Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» и Ногинского спасательного центра, однако их командировка подошла к концу.

За месяц с небольшим силами сводного отряда МЧС было совершено более 214 глубоководных спусков, в общей сложности водолазы провели под водой почти 250 часов. Итогом совместной работы стали поднятые со дна моря и уничтоженные 9747 боеприпасов.