9 педагогов, 22 предпринимателя: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Александр Подгорчук

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 180 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 128 случаев ОРВИ , 26 случаев пневмонии и 26 бессимптомных случаев.

Среди заболевших:

- 36 пенсионеров;

- 3 работника здравоохранения;

- 9 сотрудников образовательных учреждений;

- 14 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 9 работников промышленных предприятий;

- 8 работников транспортных предприятий;

- 6 работников предприятий пищевой промышленности;

- 5 сотрудников гостиниц;

- 3 сотрудника банков;

- 3 сотрудника учреждений культуры и досуга ;

- работник предприятия сферы услуг;

- сотрудник охранного предприятия;

- 22 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

- 7 неорганизованных детей до 6 лет;

- 2 воспитанника д/с 16,125

- 10 детей 6-14 лет;

- 6 студентов (БФУ, КГТУ, КМРК, БГА, РАНХиГС)

- 35 неработающих.