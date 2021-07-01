9 педагогов, 22 предпринимателя: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

.
Фото: Александр Подгорчук
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 180 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 128 случаев ОРВИ , 26 случаев пневмонии и 26 бессимптомных случаев.
Среди заболевших:
- 36 пенсионеров;
- 3 работника здравоохранения;
- 9 сотрудников образовательных учреждений;
- 14 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 9 работников промышленных предприятий;
- 8 работников транспортных предприятий;
- 6 работников предприятий пищевой промышленности;
- 5 сотрудников гостиниц;
- 3 сотрудника банков;
- 3 сотрудника учреждений культуры и досуга ;
- работник предприятия сферы услуг;
- сотрудник охранного предприятия;
- 22 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
- 7 неорганизованных детей до 6 лет;
- 2 воспитанника д/с 16,125
- 10 детей 6-14 лет;
- 6 студентов (БФУ, КГТУ, КМРК, БГА, РАНХиГС)
- 35 неработающих.