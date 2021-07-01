. Фото: Александр Подгорчук

В Калининградской области продолжится выездная вакцинация от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

С 5 по 10 июля прививку можно сделать в передвижном комплексе Центральной городской клинической больницы (ЦГКБ). Он будет работать с 10 до 20 часов на пл. Победы.

В торговом центре «Балтия-молл» на Приморском кольце, 2 продолжат функционировать ежедневно с 10 до 20 часов без выходных дней два мобильных прививочных пункта Городской больницы № 2 и Гурьевской больницы.

Еще один передвижной медицинский комплекс ЦГКБ будет работать 5-9 июля с 10 до 20 часов на площадке перед ТЦ «Виктория» на Солнечном бульваре, 1. Здесь же с 10 до 16 часов также будут доступны флюорография и рентгенография, для женщин – прием врача-гинеколога, маммография и УЗ-диагностика органов малого таза.

Бригада Городской больницы № 3 по-прежнему приглашает пациентов на прививку в пабе-ресторане «Лондон» на пр. Мира, 33. Время работы прививочного пункта – 5-10 июля с 12 до 18 часов.

Ежедневно без выходных открыт прививочный пункт на Южном вокзале. Время вакцинации жителей региона помимо работников железнодорожного транспорта необходимо уточнять непосредственно в этом мобильном кабинете.

Также прививочные бригады поликлиник выезжают в организованные коллективы на предприятия и в организации по предварительным заявкам, которые работодатели могут оставить на сайте минздрава или в ближайшей к учреждению поликлинике.

Во всех муниципалитетах также работают мобильные пункты вакцинации, в том числе в ходе массовых акций по профилактике заболеваний. Графики их работы размещаются на сайтах администраций и в поликлиниках, в местной прессе.