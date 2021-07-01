«Ростелеком» установил криптобиокабины для выдачи загранпаспортов в Калининградской области

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В офисах МФЦ Калининградской области установлены шесть криптобиокабин — программно-технических комплексов для выдачи загранпаспортов нового поколения

Это уникальное решение для самостоятельной сдачи гражданином биометрических и других персональных данных с обеспечением их надежной криптографической защиты.

Комплекс внешне напоминает привычную фотокабину, но с более сложной и мощной IT-начинкой. Устройства оснащены системами цифровых фотокамер, бестеневого освещения, сканерами отпечатков пальцев, документов и штрихкодов, умеют распознавать машиночитаемую зону паспорта и микросхемы паспортов нового поколения. Внедрение криптобиокабин — это партнерский проект «Ростелекома» и «Ростеха».

- Пусконаладочные работы оборудования проведены, три криптобиокабины аттестованы на соответствие требованиям информационной безопасности, остальные еще в работе, - рассказал Алексей Семенов, директор Калининградского филиала ПАО «Ростелеком». - Персональные данные граждан надежно защищены при хранении и обработке, их отправка ведется по закрытым каналам передачи информации через системы межведомственного электронного взаимодействия с рабочего места оператора МФЦ и криптобиокабины в МВД России.

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Три кабины установлены в Калининграде в офисах МФЦ, расположенных по следующим адресам: пл. Победы, 1, ул. Инженерная, 3 и ул. Челнокова, 11. Еще по одной криптобиокабине смонтировано в Зеленоградске, Гурьевске и Черняховске.

Оборудование сейчас функционирует в тестовом режиме. В полном объеме услуга по новому виду выдачи заграничных паспортов заработает в регионе ближе к концу этого года.