Танцор из Калининграда выиграл чемпионат Европы по брейкингу

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Сочи прошел континентальный чемпионат среди мастеров брейкданса. В соревнованиях выступили больше 200 представителей 30 европейских государств, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В составе сборной России отличился многократный призер окружных, национальных и международных турниров Артем Рой. Атлет из Калининграда добился успеха вместе с командой в соперничестве восьми сборных формата 5х5.

Россияне в тройке призеров опередили испанцев и итальянцев. Причем вместе с Сергеем Чернышевым, Евгением Первушкины, Назипом Миникаевым и Дмитрием Белоноговым они не отдали ни одного раунда. Всего принимающая сторона оформила пять наград, в том числе два золота и два серебра в личном зачете среди мужчин и женщин.