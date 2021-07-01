Двое калининградцев за месяц похитили 400 метров интернет-кабеля

В Калининградской области полицейские раскрыли кражи интернет-кабелей в двух городах. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Калининграде 37-летний безработный срезал провода в подвалах многоэтажных домов на улице Н. Карамзина и в Летнем проезде, а также на чердаке одного из домов по Аллее Смелых. Всего он украл 222 метра кабеля, ущерб составил 20 тысяч рублей.

Второго «кабельного» вора полицейские задержали в Светлом. Там ранее не судимый 35-летний мужчина проник на чердак дома на улице Калининградской и срезал 170 метров интернет-кабеля. Ущерб составил более 14 тысяч рублей.

В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Сотрудники полиции устанавливают причастность мужчин к другим эпизодам краж.