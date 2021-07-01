Матч Суперкубка России по футболу могут перенести из Калининграда в Москву

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До проведения матча за Суперкубок России остается чуть больше двух недель. Встреча «Зенита» и «Локомотива» должна пройти на стадионе «Калининград» 17 июля, но все чаще звучат разговоры о том, что из-за ситуации с коронавирусом игру могут перенести в другой регион.

Одним из вариантов стал московский стадион «Динамо». Об этом РИА Новости сообщил генеральный директор управляющей компании «Динамо» Андрей Лунтовский.

- Мы всегда заявляем свой стадион как стадион для проведения таких матчей, но вы знаете, что решение за РФС. Поле готово всегда, - сказал Лунтовский. - Более того, сейчас обсуждается вопрос переноса Суперкубка России, мы также готовы предоставить нашу арену для проведения этого матча. Коллеги находятся в ежедневном контакте, решение за ними.

Отметим, что на прошлой неделе пресс-атташе РПЛ Дмитрий Зеленов заявил о том, что вопрос переноса игры не обсуждался.