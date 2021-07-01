Бывший сити-менеджер Янтарного лишился участка в Зеленоградске

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Бывший глава администрации Янтарного Алексей Заливатский лишился земельного участка в Зеленоградске. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Ранее Заливатский купил землю на улице Вокзальной на основании того, что ему принадлежали некие объекты недвижимости. Однако в ходе проверки было установлено, что один из объектов недвижимости ему не принадлежал, так как право собственности на нежилое помещение было оформлено незаконно.

После этого прокурор района направил в суд исковое заявление о признании ничтожным договора купли-продажи земельного участка и применении последствий недействительности ничтожной сделки. Судом исковые требования прокуратуры удовлетворены.