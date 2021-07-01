Полиция предупреждает калининградцев об ответственности за покупку справок о вакцинации

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За приобретение поддельных «коронавирусных» документов предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Речь идет о левых медицинских справках о медотводе и сертификатах о прохождении вакцинации против COVID-19, а также других официальных документах.

Ответственность предусмотрена ч. 3 ст. 327 УК РФ «Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, штампов, печатей или бланков», наказание может составить до 1 года лишения свободы.

«В случае если вы обладаете информацией о лицах, предлагающих услуги получения медицинских справок, сертификатов и других документов в обход официальных процедур, вам необходимо сообщить об этом по номерам телефонов дежурных частей отделов полиции, которые размещены на официальном интернет-сайте УМВД, либо 02, 102», - отметили в пресс-службе калининградской полиции.