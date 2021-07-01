Наш старичок: Тигру Тайфуну в Калининградском зоопарке исполнилось 20 лет

. Фото: пресс-служба Калининградского зоопарка.

Амурскому тигру Тайфуну в Калининградском зоопарке исполнилось 20 лет. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

«Возраст для амурского тигра весьма и весьма преклонный: в природе его сородичи часто не доживают и до 15 лет. Однако наш старичок по-прежнему хорошо ест и вполне бодр для своего возраста, даже несмотря на жару», - отмечают в учреждении.

Тигр худой, ведь с возрастом уменьшается мышечная масса, задние лапы ослаблены, шерсть не блестит, как раньше.

Тайфуна кормят мясной вырезкой и всячески берегут.