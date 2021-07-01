«Сожри»: Калининградец натравил добермана на 14-летнего подростка

Жителю Багратионовского района, который натравил собаку на подростка, придется выплатить пострадавшему компенсацию морального вреда. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

Инцидент произошел в июне 2020 года в поселке Нивенское. 14-летний подросток провожал гостившего у него приятеля. Проходя около одного из домов, он присел отдохнуть, что не понравилось владельцу. Сначала мужчина на словах потребовал покинуть территорию, а затем дал своему доберману команду «Сожри», указав на мальчиков. Собака догнала одного из подростков и укусила за плечо.

На суде владелец собаки заявил, что его собака ни на кого не нападала, что он просто попросил ребят отойти от его прицепа. Однако факт укуса мальчика собакой подтвердился совокупностью доказательств по делу – фотографиями соседей ответчика, показаниями свидетелей, видеозаписью разговора истицы и ответчиков непосредственно после нападения собаки, а также документами из полиции.

В результате суд взыскал с владельца добермана компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей.