Борец из Калининграда поедет на Олимпиаду в Токио в статусе капитана сборной России

Муса Евлоев. Фото: Елена Тишина

Спортсмен из Калининграда Муса Евлоев поедет на летние Олимпийские игры в Токио в роли капитана сборной российских борцов греко-римского стиля. Об этом сообщает министерство спорта региона.

«Подопечный Гоги Когуашвили, Давида Кадилова и Владимира Хромова выступит в Японии среди 16 лучших классиков планеты весом до 97 кг», - отмечают в минспорта.

Калининградский борец покажет себя в столице Японии с 1 по 8 августа 2021 года в статусе дважды чемпиона мира, дважды чемпиона Европы.

Заслуженный мастер спорта России Муса Евлоев - спортсмен калининградского Центра спортивной подготовки и федерального ЦСКА.