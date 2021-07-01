Калининград
Еще
Радио
Калининград
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Спорт1 июля 2021 14:42

Борец из Калининграда поедет на Олимпиаду в Токио в статусе капитана сборной России

Александр КАТЕРУШААлександр КАТЕРУША
КомментироватьОставить комментарий(0)
Муса Евлоев.

Муса Евлоев.

Фото: Елена Тишина

Спортсмен из Калининграда Муса Евлоев поедет на летние Олимпийские игры в Токио в роли капитана сборной российских борцов греко-римского стиля. Об этом сообщает министерство спорта региона.

«Подопечный Гоги Когуашвили, Давида Кадилова и Владимира Хромова выступит в Японии среди 16 лучших классиков планеты весом до 97 кг», - отмечают в минспорта.

Калининградский борец покажет себя в столице Японии с 1 по 8 августа 2021 года в статусе дважды чемпиона мира, дважды чемпиона Европы.

Заслуженный мастер спорта России Муса Евлоев - спортсмен калининградского Центра спортивной подготовки и федерального ЦСКА.