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Клуб любознательных1 июля 2021 16:33

В небе над Зеленоградском сфотографировали гигантское облако-рулон

Явление считается довольно редким
Михаил ЯНОВСКИЙМихаил ЯНОВСКИЙ
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Фото: Группа Погода и метеоявления в Калининградской области

Словно свернутое в рулон длинное облако заметили в среду вечером на побережье у Зеленоградска. Завораживающие снимки опубликованы в группе «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Облако-рулон (Roll cloud) появляется при приближении грозы и считается редким подтипом шквалового ворота. Рулонные облака формируются вдоль мелких потоков холодного воздуха у некоторых границ морского бриза и холодных фронтов . Такие «катящиеся облака» обычно замечают на побережье Калифорнии, Северного моря и некоторых регионов Австралии.