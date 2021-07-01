В Гурьевске – 25 случаев, в Светлом – 10: В каких городах области за сутки выявили коронавирус

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Фото: Александр Подгорчук
За сутки в Калининградской области было выявлено 180 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 16-ти муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде - 111 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ - 6,
Балтийский городской округ - 3,
Пионерский городской округ – 2,
Гвардейский городской округ - 5,
Правдинский городской округ - 2,
Гурьевский городской округ - 25,
Правдинский городской округ – 1,
Светловский городской округ - 10,
Гусевский городской округ - 2,
Зеленоградский городской округ - 2,
Светлогорский городской округ - 2,
Краснознаменский городской округ - 1,
Славский городской округ – 1,
Советский городской округ - 2,
Неманский городской округ - 1,
Черняховский городской округ - 5.