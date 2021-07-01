В Гурьевске – 25 случаев, в Светлом – 10: В каких городах области за сутки выявили коронавирус

. Фото: Александр Подгорчук

За сутки в Калининградской области было выявлено 180 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 16-ти муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде - 111 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ - 6,

Балтийский городской округ - 3,

Пионерский городской округ – 2,

Гвардейский городской округ - 5,

Правдинский городской округ - 2,

Гурьевский городской округ - 25,

Правдинский городской округ – 1,

Светловский городской округ - 10,

Гусевский городской округ - 2,

Зеленоградский городской округ - 2,

Светлогорский городской округ - 2,

Краснознаменский городской округ - 1,

Славский городской округ – 1,

Советский городской округ - 2,

Неманский городской округ - 1,

Черняховский городской округ - 5.