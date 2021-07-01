Легкоатлет из Калининграда стал вице-чемпионом России среди юниоров

В Челябинске прошел национальный турнир по различным дисциплинам легкой атлетики среди соперников не старше 23 лет. В соревнованиях приняли участие около 1 000 представителей 63 регионов РФ.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, статус одного из самых быстрых бегунов с барьерами подтвердил атлет регионального Центра спортивной подготовки сборных команд Олег Спиридонов, который отличился на дистанции 110 метров с барьерами.

Всего в этой дисциплине было 22 соперника. Калининградский спортсмен уверенно квалифицировался в восьмерку сильнейших. И в решающем забеге финишировал за 14,03 секунды, уступив только Семену Манакову из республики Татарстан 0,05 секунды.

В областном министерстве спорта отметили, что это был последний старт выпускника калининградского Училища олимпийского резерва на молодежном уровне. Многократный призер всевозможных отечественных соревнований, в том числе студенческих переходит во взрослый спорт и продолжает подготовку уже к зимнему сезону.