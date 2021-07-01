В Калининграде осудили полицейских, укравших янтаря на 14 млн рублей

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В Калининграде четверо сотрудников полиции признаны виновными в краже в особо крупном размере и превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета.

На скамье подсудимых оказались бывший замначальника отдела по борьбе с преступлениями в сфере недропользования, добычи янтаря, агропромышленного комплекса и лесного хозяйства УМВД Сергей Бешенцев, а также трое его подчиненных - Роман Трифонов, Роман Шароян и Иван Баклицкий.

Летом 2017 года правоохранители решили обокрасть магазин по продаже янтаря в центре Калининграда. Для этого было возбуждено уголовное дело, а для обыска в магазине оборотни даже привлекли СОБР, при этом бойцам спецподразделения не было известно об истинных целях полицейских.

Ворвавшись в магазин, полицейские забрали янтаря на 14 млн рублей, а также незаконно провели обыск двух покупателей, которые оказались в торговой точке.

1 июля Центральный районный суд Калининграда приговорил Бешенцева к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, Трифонова - к 3 годам, Баклицкого - к 2 годам 2 месяцам лишения свободы. Шароян получил 3 года 6 месяцев лишения свободы. Они взяты под стражу в зале суда.

Отбывать наказание осужденным предстоит в исправительной колонии общего режима. Кроме того, после отбытия основного наказания в качестве дополнительного суд лишил осужденных права занимать должности в органах полиции сроком на 3 года.