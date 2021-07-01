Рестораторы Калининграда не собираются внедрять систему QR-кодов для посетителей

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Одной из новых ограничительных мер, которые объявили власти Калининградской области, стало сокращение количества посадочных мест внутри помещений общепита до 50%. Однако рестораны и кафе, принимающие посетителей с сертификатами вакцинации и паспортами, могут такое ограничение обойти.

Владельцы заведений пока вводить QR-коды не готовы и от возможной привилегии по рассадке отказываются.

- Судя по тому, что мы видим в Москве, запуск гостей в заведения только по QR-кодам приводит к потери 95% выручки, - рассказал «Business FM Калининград» владелец сети ресторанов Britannica Project Максим Здрадовский. - На самом деле постановление, которое вышло по поводу новых ограничений в Калининграде, оно такое достаточно легкое, оно позитивное. По сравнению с московским это просто вообще мегарешение. Оно позволяет и жизни сохранять людей, и уменьшать нагрузку на больницы, и решать проблему со вспышкой COVID и при этом оставить бизнес на плаву. Поэтому мы выберем схему вторую. То есть у нас в зале будет посадка 50%, летние площадки работают в полном режиме.

Схожей точки зрения придерживается владелец сети ресторанов «Табаско» Максим Ткачев.

- Мы планируем следовать постановлению правительства о 50%-ной загрузке. Вопросы перехода на QR-коды даже не рассматриваются, потому что пока еще слишком мало людей их имеют, - объясняет Ткачев.

- В скором времени, я думаю, просто все вакцинируются и будут спокойно приходить с паспортами, просто дело времени, - говорит управляющая рестораном «Угли» Анна Смотрикова. - Я думаю, что со стороны государства нужно будет, конечно же, этот момент предусмотреть. Потому что, если привиться это просто воля человека - это одно, а если есть какие-то серьезные противопоказания, нельзя, наверное, таких людей отправлять в сторону изгоев. Сейчас спокойно на летних террасах, хорошо, что у нас погода позволяет, можно сидеть абсолютно всем. Я знаю, что на летние террасы распространяться это не будет.