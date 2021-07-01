В Немане благоустроили территорию возле орденского замка Рагнит

. Фото: Правительство Калининградской области

В центре Немана завершились работы по благоустройству территории возле замка Тевтонского ордена Рагнит. Как пояснили в региональном правительстве, благоустройство проводилось в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды в малых городах.

В частности, вдоль озера проложили пешеходную дорожку и оборудовали мостики для рыбаков, в городском парке установили детские аттракционы, фонари, туалет и беседку, на улице Победы украсили фасад дома изображением исторической панорамы города, возле замка разместили велосипедную трассу, а также установили информационный центр с интерактивной панелью. Кроме того, на старинной башне установили новые часы.