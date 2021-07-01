В Калининграде огласили результаты ЕГЭ по биологии

Результаты ЕГЭ по биологии в Калининградской области озвучили в четверг, 1 июля. Как сообщает пресс-служба правительства региона, самый высокий результат этого года – 96 баллов – набрали три выпускника. Это представители классической школы Гурьевска Дарья Петрова, гимназии № 7 Балтийска Артем Сеньков и выпускник прошлых лет Семен Балавнев.

При этом от 81 балла и выше получили сразу 33 человека.

Как отметили в минобре, не преодолели минимальный порог баллов (36) менее 8% выпускников.

Всего же в ЕГЭ по биологии приняли участие 705 человек.

Теперь участники ЕГЭ ожидают результаты по информатике, которая в этом году проходила в компьютерной форме, и иностранным языкам.