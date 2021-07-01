В Калининграде на Октябрьском острове открыли стритфуд площадь

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде на Октябрьском острове открыли «Ломзе Фудкорт» - это площадь с уличной едой напротив «Балтик-Экспо», за синагогой.

Как сообщили в оргкомитете, сегодня это единственный постоянно действующий фудкорт уличной еды в Калининградской области. Тут можно попробовать дальневосточные паровые булочки «Пян-се», строганину, корюшку, литовский шакотис, берлинский денер и др.

«В условиях пандемии и новых ограничений для общепита уличная площадка может стать выходом для желающих перекусить во время или после прогулки. На фудкорте — около 400 квадратных метров крытой посадки и десяток барных столов», - отметили организаторы.

«Ломзе Фудкорт» открыт ежедневно с 11:00 до 22:00.