Для калининградцев откроется бесплатная школа фотографии

Фоторабота Сергея Пономарева. Фото: Предоставлено организаторами

В Калининграде стартовал новый образовательный проект под названием «Ф/школа». Как сообщает пресс-служба проекта, занятия будут бесплатными для жителей Калининградской области и пройдут с 11 по 18 сентября.

Слушателей ждут три трехдневные мастерские (арт-фотографии, фэшн-фотографии и фотожурналистики) с приглашенными профессионалами. Заявки от желающих пройти обучение, уже принимают.

Уже известно, что в Калининград приедут:

- арт-фотограф Данила Ткаченко (Москва). Выпускник Школы Родченко, номинант World Press Photo, Leica Oskar Barnack Award и премии Кандинского. Известен, в том числе, скандальным проектом «Родина» – поджигал и фотографировал заброшенные деревенские дома;

- фэшн-фотограф Иван Князев (Москва). Преподаватель в photoplay.ru, British Higher School of Art and Design и Московском музее современного искусства. Снимал для Hermes, Adidas, Reebok, Porsche, Tommy Hilfiger, Puma, Yandex и др.

- фотожурналист Сергей Пономарев (Москва/Амстердам). Обладатель Гран при конкурса «ПрессФотоРоссии» 2003 года за репортаж «Хроники Норд-Оста», лауреат Пулитцеровской премии за новостную фотографию 2016.

Набор участников в мастерские проходит до 23 июля.

В рамках «Ф/школы» также можно попасть на портфолио ревю (обсуждение фоторабот), лекции и презентации мастерских.

Все подробности и программа – на сайте проекта.