Завершить строительство корпуса-шар Музея Мирового океана планируют лишь в 2022 году

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Корпус «Планета Океан» Музея Мирового океана закончат строить не раньше 2022 года. Об этом в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» сказала директор учреждения Светлана Сивкова.

- Дела сейчас не очень хороши. Нас это не радует, потому что мы не являемся заказчиками. Такое бессилие и необязательность, но это не наша необязательность. На этом объекте есть заказчики, есть подрядчики, - говорит Светлана Сивкова и отмечает, что строительство корпуса-шара затягивается, но «конец строительству виден». – Мы, как музей, практически ничего не можем сделать. Мы названы таким плохим словом «выгодополучатели». То есть: «Сидите и ждите, мы вам сделаем». Когда мы были заказчиками, мы двигали и знали, когда мы это сделаем. Сегодня нам обещают, что стройку закончат в 2022 году.