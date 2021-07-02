Историк из Калининграда выпустил книгу про гарнизонные города Восточной Пруссии

. Фото: из архива героя публикации

Калининградский историк и коллекционер Денис Дунаевский выпустил новую книгу про гарнизонные города Восточной Пруссии.

Как рассказал автор, речь в ней идет о следующих городах: Пиллау (Балтийск), Инстербург (Черняховск), Тильзит (Советск), Гумбиннен (Гусев), Хайлигенбайль (Мамоново), Прейсиш-Эйлау (Багратионовск), Тапиау (Гвардейск), Велау (Знаменск), Цинтен (Корнево).

В книге 690 иллюстраций, большинство из которых публикуется впервые. Фото: из архива героя публикации

- В книге 690 иллюстраций, большинство из которых публикуется впервые. Это материалы из частных коллекций, а также архивов и музеев России, Германии, Польши и Литвы, - рассказал автор. Читатели ознакомятся с фотографиями, документами, униформой, посудой, знаками различия и наградами военных в городах Восточной Пруссии.

Предыдущая книга Дениса Дунаевского называлась «Гарнизон Кенигсберга в Пруссии. 1255-1945», была посвящена исключительно Кенигсбергу. В основу книги (равно как и новой книги) лег обширный материал, собранный автором за многие годы.