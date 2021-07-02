Ученые рассказали о редких серебристых облаках над Калининградом

Фото: Т. Гаев, 29.06.2021. Фото: БФУ им. И. Канта

В небе над Калининградом заметили редкое для региона явление – серебристые облака. О необычном атмосферном явлении рассказали ученые БФУ имени И. Канта.

«Образуются серебристые облака очень высоко, в верхних слоях атмосферы, на высоте до 90 километров, при условии наличия водяного пара, мелких частиц пыли и вследствие быстрого падения температуры до - 110 градусов и сильной турбулентности», - рассказала главный специалист Центра научно-технической информации БФУ Дара Гаева.

Состоят такие облака из ледяных кристаллов. Солнечный свет, рассеиваемый кристаллами льда, придает облакам их необычный «космический» голубовато-синий цвет, вблизи горизонта они становятся желтыми с золотистым оттенком.

Интересно, что в июне этого года серебристые облака также были отмечены в Рязани, в Нижегородской области, в Санкт-Петербурге.

Напомним, необычное атмосферное явление – серебристые облака – отмечалось в Калининграде и области в последнюю неделю июня.