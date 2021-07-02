С 4 июля меняется расписание поезда Советск – Калининград

Расписание движения поезда Советск – Калининград меняется с 4 июля. Как сообщает пресс-служба КЖД, временно отменяется пригородный поезд № 6387 Советск - Калининград, курсирующий по воскресным дням (время отправления из Советска 18:00).

«С 31 августа, по завершении летних каникул студентов, которые являются основными пассажирами этого поезда, он вновь начнет курсировать по обычному расписанию», - сообщили в КЖД, отметив, что расписание остальных пригородных поездов на советском направлении остается без изменений.