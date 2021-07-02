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Администрация Калининграда распространила предупреждение о скором ненастье.

- Получили от дежурного синоптика предупреждение о надвигающейся с юга грозе и сильных дождях. Будьте аккуратны! - появилось сообщение в официальном аккаунте мэрии в соцсетях.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», Калининград сейчас находится в широкой полосе осадков, которая протянулась на 500 километров с северо-запада на юго-восток. Почасовой прогноз обещает дожди до глубокой ночи с пятницы на субботу.