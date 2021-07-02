25 предпринимателей, 63 пенсионера: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 183 новых случая коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 141 случай ОРВИ , 17 случаев пневмонии и 25 бессимптомных случаев.
Среди заболевших:
- 63 пенсионера;
- 17 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 7 работников промышленных предприятий;
- 5 работников транспортных предприятий;
- 4 работника предприятий пищевой промышленности;
- 3 сотрудника банков;
- сотрудник учреждения культуры и досуга;
- работник предприятия в сфере ЖКХ;
- 4 сотрудника охранного предприятия;
- 25 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 5 неорганизованных детей до 6 лет;
- 2 учащихся;
- 4 студента (БФУ, КГТУ);
- 42 неработающих.