25 предпринимателей, 63 пенсионера: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 183 новых случая коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 141 случай ОРВИ , 17 случаев пневмонии и 25 бессимптомных случаев.

Среди заболевших:

- 63 пенсионера;

- 17 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 7 работников промышленных предприятий;

- 5 работников транспортных предприятий;

- 4 работника предприятий пищевой промышленности;

- 3 сотрудника банков;

- сотрудник учреждения культуры и досуга;

- работник предприятия в сфере ЖКХ;

- 4 сотрудника охранного предприятия;

- 25 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 5 неорганизованных детей до 6 лет;

- 2 учащихся;

- 4 студента (БФУ, КГТУ);

- 42 неработающих.