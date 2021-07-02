Министр: Железнодорожники хотят восстановить маршрут до Янтарного

. Фото: Александр КАТЕРУША

На месте железнодорожной ветки в Янтарный областные власти планировали построить велодорожку, однако не смогли договориться с КЖД. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» - Калининград» рассказала министр развития инфраструктуры Евгения Кукушкина.

«Вчера они озвучили, что пока не готовы делиться этим объектом с точки зрения земляного полотна. Говорят, что в какой-то перспективе, не знаю, в далекой или близкой, они очень хотят восстановления этого маршрута», - сказала министр.

Отметим, что осенью 2020 года в КЖД заявили, что вопрос строительства железнодорожного пути между Светлогорском и Янтарным не рассматривается в связи с отсутствием заказа на пригородные пассажирские перевозки из-за сезонности и кратковременности возникновения пассажиропотока.