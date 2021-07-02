В Калининграде иностранцам запретили печь хлеб и работать таксистами

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Власти Калининградской области запретили хозяйственным субъектам привлекать иностранцев, работающих по патентам, к некоторым видам деятельности. Соответствующий указ губернатора Антона Алиханова опубликован на портале правовой информации.

В частности, гастарбайтерам с патентами запретили работать на производстве хлеба и хлебобулочных изделий, а также мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных. Под запрет также попало производство детского питания и диетических продуктов.

Не могут иностранцы работать и в сфере автобусных перевозок пассажиров, в пригородном, городском и междугороднем сообщении, а также таксистами. Помимо этого, власти запретили гастарбайтерам осуществлять деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания, работать в сфере подбора персонала и образования.

Указ вступит в силу через 90 дней, запрет на привлечение иностранцев на работу будет действовать в течение года.