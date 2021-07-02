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Здоровье2 июля 2021 16:22

В Зеленоградске - 11 случаев, в Светлогорске - 6: В каких городах области за сутки выявили коронавирус

Виктор Сергеев
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Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За сутки в Калининградской области было выявлено 183 новых случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 19 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде - 81 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ - 3,

Озерский городской округ - 1,

Балтийский городской округ - 2,

Пионерский городской округ - 2,

Гвардейский городской округ - 2,

Полесский городской округ - 5,

Гурьевский городской округ - 25,

Светловский городской округ - 10,

Гусевский городской округ - 5,

Зеленоградский городской округ - 11,

Светлогорский городской округ - 6,

Краснознаменский городской округ - 2,

Славский городской округ - 3,

Советский городской округ - 5,

Неманский городской округ - 1,

Янтарный городской округ - 1,

Ладушкинский городской округ - 1,

Черняховский городской округ - 13.