В Зеленоградске - 11 случаев, в Светлогорске - 6: В каких городах области за сутки выявили коронавирус

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Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
За сутки в Калининградской области было выявлено 183 новых случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 19 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде - 81 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ - 3,
Озерский городской округ - 1,
Балтийский городской округ - 2,
Пионерский городской округ - 2,
Гвардейский городской округ - 2,
Полесский городской округ - 5,
Гурьевский городской округ - 25,
Светловский городской округ - 10,
Гусевский городской округ - 5,
Зеленоградский городской округ - 11,
Светлогорский городской округ - 6,
Краснознаменский городской округ - 2,
Славский городской округ - 3,
Советский городской округ - 5,
Неманский городской округ - 1,
Янтарный городской округ - 1,
Ладушкинский городской округ - 1,
Черняховский городской округ - 13.