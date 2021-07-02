ЕР обобщит рекомендации экспертов по постковидной реабилитации для правительства

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«Единая Россия» направит в кабмин обобщенные рекомендации экспертов по восстановлению граждан, перенесших коронавирусную инфекцию. Их используют для выполнения поручения президента по созданию регламента постковидной реабилитации в России.

О том, что такой регламент жизненно необходим, недавно говорил главный врач столичной «Коммунарки» Денис Проценко. Он напомнил об инициативе Владимира Путина по созданию реабилитационной программы, на которую выделили 100 млрд рублей. Сейчас необходимо сформировать четкие техзадания для финансового сектора и законодателей. Это поможет понять, на что в первую очередь пойдут средства. Помимо этого, по словам Проценко, необходимо обсудить программу подготовки кадров для реабилитационного проекта, пишет nashgorod.ru.

Эксперты считают, что кадровый вопрос в программе реабилитации стоит достаточно остро. Кроме этого, следует внести изменения в действующее законодательство, регламентирующее реабилитационную сферу. В своем нынешнем виде оно не отвечает современным требованиям.

Глава Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева Александр Румянцев заявил, что реабилитация перенесших коронавирусную инфекцию должна быть обозначена законодательно, как, например, паллиативная медицина. Пока же можно отметить целый ряд недоработок.

«В частности, программой государственных гарантий в амбулаторной сети реабилитация не финансируется. Тарифы в системе ОМС формируются по номенклатуре болезни, но не в рамках междисциплинарных технологий», - рассказал Румянцев.

Эксперты заявили также о недопустимости излишней бюрократической нагрузки на врачей-реабилитологов, особенно в период пандемии.

Были выделены и некоторые инфраструктурные проблемы. К примеру, в стране нет специализированных центров второго этапа реабилитации. В них пациенты должны долечиваться после основных заболеваний. Что касается первого этапа реабилитации, то его следует начинать еще в больницах.

Заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин подчеркнул, что при доработке программы реабилитации необходимо максимально учесть все предложения и замечания. Только так можно сделать совершенную модель.

Как сообщает официальный сайт «Единой России», Владимир Путин поручил правительству и ЕР разработать программу создания системы медицинской реабилитации для тех, кто перенес COVID-19. Поручение было дано на партийном съезде, прошедшем 19 июня.

«Практика показала, что после коронавируса пациенты нуждаются в серьезной реабилитации. За последние недели стало очевидно, что для молодежи вирус не менее опасен. Они также страдают хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, болезни легких, ожирение, которые усугубляют ситуацию. Сейчас в областной инфекционной больнице увеличивается число госпитализированных именно молодых людей. И теперь встал вопрос, как быстрее возвращать их в строй.

Создание программы реабилитации после COVID-19 действительно очень актуально. И эта программа должна охватить все уровни от федерального до муниципального. Она должна включать в себя не только медицинскую составляющую. Задействовать нужно психологов, специалистов по физкультуре и спорту, волонтеров. Как и в процессе лечения, перенесшие коронавирус должны чувствовать, что они не одни, им готовы помогать», - рассказала Ольга Краснова, главный врач ГБУЗ «Инфекционная больница Калининградской области», депутат Калининградской областной думы.