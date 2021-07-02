Житель Озерска подключил чужую банковскую карту к своему телефону и похитил 17 000

Пропажу денег владелец карты обнаружил только после того, как проверил ее баланс. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, со счета пропали свыше 17 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что накануне в квартире жителя Озерска собирались гости. Один из знакомых, получив доступ к карте, привязал ее к своему номеру телефона и списал деньги.

Злоумышленником оказался неоднократно судимый 33-летний уроженец Озерска, проживающий в Калининграде. Оперативники задержали подозреваемого.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ. Устанавливается причастность задержанного к аналогичным преступлениям.