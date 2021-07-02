В торговых центрах Калининграда нашли нарушения антиковидных мер

. Фото: Управление Роспотребнадзора по Калининградской области.

Рейды с участием специалистов регионального управления Роспотребнадзора состоялись 29 июня и 1 июля. Как сообщает пресс-служба ведомства, проверили 23 хозяйствующих субъекта в торговых центрах Калининграда. Нарушения обнаружили на 7 объектах. Акты передали сотрудникам УМВД для возбуждения дел об административном правонарушении.

- Среди основных нарушений мы видим несоблюдение социальной дистанции, масочного и дезинфекционного режимов - всего того, что ведет к ухудшению эпидемической ситуации по COVID-19 в регионе, - рассказал заместитель начальника отдела юридического обеспечения регионального управления Роспотребнадзора Николай Дудик.

Всем нарушителям грозит административная ответственность по ст. 20.6.1 КоАП РФ.