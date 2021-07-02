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Лето в городе2 июля 2021 19:29

Почти +30: на Калининград надвигается новая волна летнего зноя

Ее приближение будет ощущаться уже на выходных
Михаил ЯНОВСКИЙМихаил ЯНОВСКИЙ
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Фото: Александр Подгорчук

После мокрой и прохладной пятницы погода в Калининграде резко изменится. На нас надвигается скандинавский антициклон, который принесет значительное потепление.

По прогнозу Гидрометцентра России, в субботу, 3 июля, температура подскочит до +27 градусов. При этом вероятность выпадения осадков составляет 87% - небольшой дождь ожидается в середине дня.

В воскресенье воздух в Калининграде прогреется до +25...+26 градусов, осадки тоже не исключены.

Мощная волна тепла накроет наш город на следующей неделе. Со вторника, 6 июля, синоптики прогнозируют стабильную температуру +28... +29 градусов.