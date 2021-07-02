. Фото: Александр Подгорчук

После мокрой и прохладной пятницы погода в Калининграде резко изменится. На нас надвигается скандинавский антициклон, который принесет значительное потепление.

По прогнозу Гидрометцентра России, в субботу, 3 июля, температура подскочит до +27 градусов. При этом вероятность выпадения осадков составляет 87% - небольшой дождь ожидается в середине дня.

В воскресенье воздух в Калининграде прогреется до +25...+26 градусов, осадки тоже не исключены.

Мощная волна тепла накроет наш город на следующей неделе. Со вторника, 6 июля, синоптики прогнозируют стабильную температуру +28... +29 градусов.