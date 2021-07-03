Калининградцев приглашают на субботник у кирхи в Ленинском Славского района

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В Калининграде организуют выезд на субботник к кирхе в Ленинском Славского района. Уборка намечена на 3 июля. Об этом сообщают организаторы на страничке «Хранители руин» в Инстаграме.

На этот раз волонтеры наведут порядок на территории кирхи в Покракена/Вайденау.

«Кирха XIX века еще в 90-е годы превратилась в руины, поселок обезлюдел, не было возможности и необходимости возрождать колоритный храм. Но, как мы уже знаем, с появлением идеи «эстетики руин» ситуация меняется кардинально — ведь приведенные в порядок и доступные для посещения руины могут многое рассказать об истории и архитектуре округи!», - говорят организаторы.

Отмечается, что работы согласованы с администрацией района, ответственным за объект православным приходом и государственной службой охраны памятников. Инструментами и перчатками обещают обеспечить. Сбор на месте в 11:00. Принять участие в субботнике могут все неравнодушные ценители прошлого и истории нашего края.