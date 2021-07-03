В Гвардейске разыскивают 15-летнюю школьницу

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Полиция Гвардейского района разыскивает 15-летнюю Анастасию Абакумову. Школьница, проживающая на улице Тельмана в Гвардейске, еще 20 июня ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

«Ранее неоднократно уходила из дома, склонна к бродяжничеству. Состоит на учете в ПДН», - отметили в полиции.

Приметы: на вид 15 лет, рост около 170 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, с челкой, стрижка «каре» до плеч. На левой руке татуировка в виде креста.

Была одета: черная куртка, черные тканевые штаны.

Если вам что-либо известно о местонахождении Анастасии, об этом просят сообщить по телефону: 8 (40159) 3-22-02.