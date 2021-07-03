В Светлогорск и Зеленоградск в выходные назначены дополнительные поезда

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Фото: Александр КАТЕРУША
В выходные дни, 3 и 4 июля, на двух приморских направлениях назначены дополнительные поезда. Как сообщает пресс-служба КЖД, они будут отправляться:
- из Калининграда в Зеленоградск в 14:38, из Зеленоградска в Калининград в 15:53 (с остановками на Северном вокзале и станции Кутузово Новое);
- из Калининграда в Зеленоградск в 20:55, из Зеленоградска в Калининград в 21:55 (со всеми остановками в пути следования);
- из Калининграда в Светлогорск в 20:26, из Светлогорска в Калининград – в 21:50 (со всеми остановками в пути следования).
Полное расписание смотрите здесь.