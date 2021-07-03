В Светлогорск и Зеленоградск в выходные назначены дополнительные поезда

. Фото: Александр КАТЕРУША

В выходные дни, 3 и 4 июля, на двух приморских направлениях назначены дополнительные поезда. Как сообщает пресс-служба КЖД, они будут отправляться:

- из Калининграда в Зеленоградск в 14:38, из Зеленоградска в Калининград в 15:53 (с остановками на Северном вокзале и станции Кутузово Новое);

- из Калининграда в Зеленоградск в 20:55, из Зеленоградска в Калининград в 21:55 (со всеми остановками в пути следования);

- из Калининграда в Светлогорск в 20:26, из Светлогорска в Калининград – в 21:50 (со всеми остановками в пути следования).

Полное расписание смотрите здесь.