В поселке Чистые пруды завершили масштабный ремонт музея Кристионаса Донелайтиса

Работы по ремонту шли два года. Фото: Александр КАТЕРУША

В поселке Чистые пруды Нестеровского района завершен ремонт исторического здания, которое связано с жизнью и творчеством классика литовской литературы, поэта Кристионаса Донелайтиса. Восстановительные работы на объекте длились два года по программе приграничного сотрудничества Россия – Литва.

Как отметили в службе охраны объектов культурного наследия региона, ремонт проведен с использованием аутентичных материалов и техник, с сохранением исторических интерьеров.

Торжественную презентацию музея (сейчас там проходит выставка живописи и археологии) провели в пятницу, 2 июля.

Как рассказал директор областного историко-художественного музея Серей Якимов, чьим филиалом является Музей Донелайтиса, в здании обустроены теплые полы, заменена электрика, установлена система видеонаблюдения, пожарная сигнализация.

Экспозиция внутри исторического здания. Фото: Александр КАТЕРУША

В старинной кирхе у музея заменены полы, проведена система отопления геотермальными водами.

Музейный комплекс в Чистых прудах возобновляет прием гостей с 1 августа. Одним из нововведений станет возможность онлайн-покупки билета.

СПРАВКА «КП»

Мемориальный комплекс, связанный с жизнью и деятельностью классика литовской литературы Кристионаса Донелайтиса расположен в поселке Чистые Пруды Нестеровского района. Является объектом культурного наследия регионального значения.

В рамках программы приграничного сотрудничества Россия – Литва 2014-2020 Калининградский областной историко-художественный музей совместно с администрацией самоуправления Шакяйского района и публичным учреждением «Бюро еврорегиона Неман в Марьямполе» выиграли грантовый конкурс по направлению «Содействие местной культуре и сохранению исторического наследия». Контракт был рассчитан на 2 года. За это время планировалось реконструировать объекты культурного наследия – два здания Музея Кристионаса Донелайтиса в поселке Чистые Пруды в Калининградской области (филиал КОИХМ) и амбар усадьбы Кидуляй в Шакяйском районе. Общий бюджет проекта на оба проекта составляет 1 110 920 евро, из которых 90% финансируется в рамках программы приграничного сотрудничества Россия – Литва 2014-2020 и 10% – участие партнеров проекта.