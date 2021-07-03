В Зеленоградске у пруда на ул. Тургенева построят водопад

Эскизный проект уже разработан. Фото: Администрация Зеленоградска

В Зеленоградске благоустроят пруд на улице Тургенева, на въезде в город. Эскизный проект уже разработан. В планах администрации устройство пешеходных дорожек по периметру водоема, строительство смотровой площадки.

По задумке проектировщиков, центром притяжения места отдыха горожан станет… каскадный водопад на искусственной возвышенности.

«Источником водопада будет служить существующий водоем. По краям водопада планируются каскадные террасы, где можно будет посидеть и насладится журчанием воды с видом на пруд», - отмечается на сайте администрации.

Проектом предусмотрено декоративное озеленение и посадка деревьев, которые отгородят пространство от дороги.

Ориентировочный срок начала работ по благоустройству озера – 2022 год.

Пруд, о котором идет речь, появился на месте бывшего котлована по добыче глины, которая служила сырьем для завода по производству черепицы и дренажных труб. Завод существовал в городе с начала прошлого века и до середины 70-х годов.