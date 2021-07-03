В Калининграде 25-летний парень пытался вынести из магазина алкоголь

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

Инцидент случился в торговом центре на ул. Калинина. В вечернее время, когда продажа алкоголя в регионе уже была запрещена, поступил сигнал с кнопки тревожной сигнализации.

Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области, 25-летний мужчина украл две бутылки крепкого спиртного.

«Злоумышленник предпринял попытку скрыться, но был задержан сотрудниками Росгвардии и доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства», - отметили в пресс-службе.

Аналогичный случай произошел в магазине на улице Батальной в Калининграде. Там 39-летний местный житель пытался пронести мимо кассы несколько наименований мясных изделий, но был замечен и передан сотрудникам Росгвардии.