Из Калининграда начали летать самолеты компании Nordwind в Воронеж

Авиакомпания Nordwind начала со 2 июля выполнять прямые регулярные рейсы в Воронеж. Летать будут воздушные суда Boeing В737 в компоновке 189 пассажирских кресел.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Храброво».

Отмечается, что вылет из Калининграда - в 12:50, прибытие в аэропорт Воронеж - в 15:50,

Обратный рейс из Воронежа вылет - в 16:50, прилет в аэропорт «Храброво» - в 17:50. Время в пути – 2 часа.

При этом рейсы в Воронеж выполняет дважды в неделю и авиакомпания РусЛайн. Полеты выполняются на воздушных судах Bombardier CRJ200 в компоновке 50 кресел.