В мэрии торжественно поздравили новых почетных граждан Калининграда

Мария Степановна Биденко добровольно ушла на фронт. Награждена Орденом Красной Звезды, медалями «За взятие Будапешта» и «За победу над Германией». Фото: мэрия Калининграда

Директор Калининградской централизованной библиотечной системы Елена Александронец и участник Великой Отечественной Войны, ветерана рыбной промышленности Мария Биденко стали официально почетными гражданами Калининграда. Им вручили знаки отличия и ленты. Торжественную церемонию присвоения звания провели накануне в мэрии города.

Напомним, новых почетных граждан Калининграда выбрали депутаты 30 июня.

На сегодняшний день звание «Почетный гражданин Калининграда» присвоено 63 гражданам.

Елена Александронец в «Калининградской ЦБС» работает с 1979 года. С 1987 года - директор Калининградской централизованной библиотечной системы, объединяющей 21 библиотеку.

Мария Степановна Биденко добровольно ушла на фронт. За участие в боях была награждена Орденом Красной Звезды, медалями «За взятие Будапешта» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Окончила Астраханского рыбвтуза в 1950 г. и получила направление на Гурьевский рыбоконсервный комбинат. С 1963 г. возглавила весь комплекс технологических исследований АтлантНИРО.