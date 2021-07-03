Водители, медики, работники банков: Кто еще в Калининграде заболел COVID-19

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 187 новых случаев коронавирусной инфекции. Большинство проявляются как ОРВИ (142 случая), 16 пневмония, 29 бессимптомных.

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на этот раз среди заболевших:

- 34 пенсионера;

- 4 медицинских работника;

- 6 работников образовательных учреждений;

- 19 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 11 работников промышленных предприятий;

- 8 работников транспортных предприятий, водителей;

- 6 работников предприятий пищевой промышленности;

- 5 сотрудника банков;

- 3 сотрудника предприятий сферы услуг;

- работник предприятия в сфере ЖКХ;

- работник с/х предприятия;

- сотрудник организации по оказанию телекоммуникационных услуг;

- сотрудник охранного предприятия;

-29 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

-3 неорганизованных детей до 6 лет;

-2 воспитанника д/с;

-4 учащихся;

-2 студента (КГТУ, колледж экономики и права)

- 47 неработающих.