В небе над Зеленоградском заметили необычное облако-воронку

Необычное облако над Зеленоградском. Фото: Группа Погода и метеоявления в Калининградской области

Необычное облако, похожее на смерч, заметили в небе над Зеленоградском в субботу, 3 июля. Фотографии опубликованы в группе «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Облако-воронка (Funnel cloud) или возможный смерч немезоциклонного происхождения этим утром в Зеленоградске», - подписаны снимки очевидцев.

Интересно, что в среду вечером, 30 июня, на побережье у Зеленоградска отдыхающие заметили облако-рулон (Roll cloud).

Такое облако появляется при приближении грозы. Рулонные облака формируются вдоль мелких потоков холодного воздуха у некоторых границ морского бриза и холодных фронтов. Такие «катящиеся облака» обычно замечают на побережье Калифорнии, Северного моря и некоторых регионов Австралии.